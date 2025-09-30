Detenido el conductor de un vehículo en la AP7 que transportaba botes con cocaína y heroína

VALÈNCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido al conductor de un vehículo que transportaba 18 botes que, en su mayoría, contenían cocaína y heroína, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Mientras se realizaba un dispositivo operativo en vía pública para la prevención de robos en las áreas de servicio, los agentes observaron a un conductor haciendo movimientos erráticos al percatarse de su presencia.

Los agentes, al darle el alto, vieron el estado de nerviosismo en el que se encontraba. Además, daba respuestas esquivas a las preguntas de los efectivos.

Una vez identificado, procedieron a la inspección del vehículo. Se hallaron 18 botes con sustancias en su interior. Tras realizarles una prueba de detección de drogas, dio positivo. Se aprehendieron un total de 55,59 gramos de cocaína y 14,32 gramos de heroína. También se intervino una báscula de precisión.

Además, el conductor, fue sometido a una prueba de detección de drogas con resultado positivo, por lo que se le impuso una sanción administrativa.

Por estos hechos, fue detenido un hombre de 60 años y nacionalidad española por un delito contra la salud pública (tráfico de drogas). La actuación ha sido llevada a cabo por agentes del puesto de Tavernes de la Valldigna y de la USECIC de Valencia. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Gandía.