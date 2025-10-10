Detenido en Dénia un fugitivo condenado por conducir durante un año sin carnet en Bulgaria

ALICANTE, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional ha detenido en el municipio alicantino de Dénia a un búlgaro de 39 años sobre quien pesaba una orden europea de detención y entrega a su país natal por haberse fugado tras haber sido condenado por conducir durante un año sin carnet.
El hombre fue localizado y detenido por agentes de Policía Judicial tras tener conocimiento de la existencia de esa orden. Por esos hechos, el varón fue condenado a dos años de cárcel y le queda pendiente cumplir casi toda la pena. Concretamente, un año, once meses y 29 días, según ha explicado el cuerpo policial en un comunicado.
El fugitivo condujo un vehículo motorizado sin carnet durante un año después de haber sido sancionado por la misma infracción mediante resolución administrativa un año antes, cuando fue interceptado mientras conducía un vehículo tras haber consumido marihuana.
El arrestado, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional (AN), competente en la causa.