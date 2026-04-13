Detenido en Dolores por estafar a víctimas de distintas provincias con la técnica de 'smishing'

1077192.1.260.149.20260413102450 La Guardia Civil detiene a un hombre en Dolores por tres estafas mediante la técnica de smishing - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en la localidad de Dolores (Alicante) a un varón de 32 años como presunto autor de tres delitos de estafa cometidos mediante la técnica de 'smishing' (uso de mensajes falsos para engañar a usuarios y robar información personal, bancaria o instalar malware). Las víctimas son de distintas provincias y el perjuicio económico causado supera los 2.000 euros.

La investigación, desarrollada en el marco de la investigación 'Nodo_26', se inició el pasado mes de septiembre por el Área de Investigación del Puesto Principal de Guardamar del Segura, tras la recepción de una denuncia que, en un primer momento, parecía corresponder a un hecho aislado.

La víctima, residente en Oliva de la Frontera (Badajoz), había facilitado sus datos bancarios tras recibir un mensaje fraudulento que suplantaba a una conocida entidad bancaria, en una modalidad conocida como 'smishing'.

Con la información obtenida, el autor creó una tarjeta bancaria virtual que utilizó posteriormente para retirar 1.200 euros en efectivo en un cajero automático de Guardamar del Segura. A raíz de estos hechos, los agentes iniciaron una investigación que incluyó el análisis de trazas electrónicas y el estudio de imágenes de cámaras de seguridad. Estas gestiones con la ayuda del Puesto Principal de Dolores permitieron identificar plenamente al autor.

Asimismo, se logró vincular al mismo individuo con al menos otras dos estafas cometidas con idéntico modus operandi, siendo las víctimas residentes en Las Palmas de Gran Canaria y San Javier (Murcia).

Finalmente, el pasado 23 de marzo, y tras un discreto dispositivo de vigilancia, el presunto autor fue localizado en un barrio de Dolores. Una vez confirmadas su identidad y su implicación en los hechos investigados, fue detenido in situ.

LIBERTAD CON CARGOS

El detenido fue puesto a disposición de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Orihuela, que decretó su libertad con cargos a la espera de juicio. Los agentes continúan con la investigación abierta, y no descartan que puedan aparecer nuevas víctimas relacionadas con estos hechos.

La Guardia Civil recuerda la importancia de no facilitar datos personales o bancarios a través de mensajes no verificados y recomienda extremar las precauciones ante posibles intentos de fraude digital.