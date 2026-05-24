Detenido en Elche por hacerse pasar por un técnico de internet para robar en una casa de una anciana

Agente de Policía Científica - JEFATURA

ALICANTE 24 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad alicantina de Elche a un hombre de 37 años acusado de hacerse pasar un técnico de una compañía de internet para robar en una vivienda de una mujer de avanzada edad, según ha informado Jefatura en un comunicado.

El hombre se presentó en casa de la víctima y la mujer, al desconfiar de sus intenciones, intentó cerrar la puerta del domicilio, momento en el que el individuo lo impidió y coló el pie entre el marco y la puerta, empujándola posteriormente con fuerza.

Como consecuencia del empujón, la víctima cayó al suelo y se golpeó contra un mueble del recibidor, mientras el hombre accedía al interior de la vivienda. Una vez dentro, sustrajo un televisor de grandes dimensiones y huyó del lugar. La mujer echó en falta además varias piezas de joyería que se encontraban guardadas en un joyero situado en uno de los dormitorios.

Agentes de la Brigada de Policía Científica, tras acudir a la vivienda, obtuvieron indicios probatorios concluyentes que facilitaron la identificación del presunto autor.

Con todos los indicios recabados, los agentes localizaron y arrestaron al hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia en interior de domicilio.

La investigación ha sido desarrollada por agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Policía Nacional de Elche con la colaboración de la Brigada de Policía Científica.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Elche.