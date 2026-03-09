Detenido en Gandia por robar un semirremolque frigorífico estacionado en un parking de Xeraco

Semiremolque - OPC

VALÈNCIA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en la localidad valenciana de Gandía a un hombre acusado de sustraer un semirremolque frigorífico cuando estaba estacionado en un aparcamiento de Xeraco, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Los agentes recibieron una denuncia en Tavernes de la Valldigna (Valencia) por la sustracción de un semirremolque frigorífico, propiedad de una empresa de transportes de la comarca de La Safor, valorado en 60.000 euros. El mismo se encontraba estacionado en un aparcamiento para vehículos pesados de Xeraco.

Los agentes contactaron entonces con la empresa propietaria del mismo, ya que estos vehículos suelen ir dotados de un sistema de gestión de flotas dotados con GPS y, por tanto, se puede geolocalizar.

De esta investigación se obtuvo un recorrido desde el lugar de su sustracción hasta un polígono industrial de la localidad de Parla (Madrid), donde al parecer había estacionado. Gracias a los datos facilitados por la empresa víctima de la sustracción, se pudo reconstruir casi en su totalidad el recorrido del vehículo, encontrando una parada en una estación de servicio en la que el tracto camión utilizado para el hurto tuvo que parar a repostar.

Solicitadas las cámaras de la estación de servicio se pudo ver la matrícula del mismo y se comprobó que no era falsificada ni doblada. Descubrieron de esa forma que el mismo pertenecía a otra empresa de alquiler de vehículos pesados de la provincia de Valencia. Esta facilitó a los agentes los datos de la persona que había alquilado el camión.

A esa misma empresa se le solicitó el recorrido registrado por el GPS del tracto camión y, tras cotejarlo con el del remolque, coincidía en el trayecto desde el momento en que el segundo fue sustraído hasta que fue abandonado.

Para la localización del supuesto autor de los hechos, los agentes tuvieron que abrir una investigación paralela a la que motivó los hechos, ya que el mismo no tenía domicilio fijo ni conocido alguno. Tuvieron que realizar diversas gestiones hasta dar con un lugar que solía frecuentar y lo detuvieron en la vía pública cuando acudía al mismo.

La investigación se ha saldado con un hombre detenido por hurto de uso de vehículo, siendo la motivación del delito el realizar un porte a un precio por debajo de mercado, lo que le aseguraba el mismo, ya que el supuesto autor de los hechos no tenía que pagar el alquiler del semirremolque ni del gasoil del motor frigorífico.

Con esta acción, el Equipo ROCA de Gandía, además del esclarecimiento de los hechos, ha contribuido a paliar en lo posible la piratería en el transporte por carretera, que crea un grave perjuicio a las empresas de transporte que operan dentro de la legalidad y que sufren notables perdidas económicas con la competencia ilegal.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo Roca de Gandía. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Gandía Plaza número 2.