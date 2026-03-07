Detenido un hombre de 26 años por transportar 119 gramos de cocaína en Benidorm

Sustancia intervenida - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 26 años en la localidad de Benidorm (Alicante) por su participación en un delito de tráfico de drogas, tras haber sido interceptado en un control a bordo de un vehículo en el que transportaba 119 gramos de cocaína, según ha indicado la Jefatura Superior en un comunicado.

Los agentes se encontraban realizando un control rutinario de seguridad en una de las vías de circulación de Benidorm, cerca de la zona inglesa, cuando dieron el alto a un vehículo en el que viajaba a un varón para realizar las comprobaciones oportunas tanto de su persona como del vehículo.

Ante la sospecha de que el conductor del vehículo pudiera portar escondida algún tipo de sustancia estupefaciente, los agentes realizaron un registro y localizaron entre su ropa dos envoltorios que contenían una sustancia blanca, en este caso, 119 gramos de cocaína. Tras el hallazgo, fue detenido como presunto responsable de un delito de tráfico de drogas.

A raíz de la detención, se llevó a cabo una investigación sobre un entramado delincuencial dedicado a la distribución de sustancias estupefacientes que abastecía principalmente a la zona de ocio inglesa de la localidad de Benidorm. Como resultado, fueron detenidas otras dos personas y se llevaron a cabo dos registros domiciliarios en los que se intervino diversa sustancia estupefaciente y dinero en efectivo.

Tras las diligencias policiales, uno de los detenidos, el principal investigado, ha sido puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Benidorm.

La Policía Nacional lleva a cabo controles preventivos de vehículos y personas en distintos puntos de las ciudades. Estas actuaciones forman parte del dispositivo permanente de vigilancia y control destinado a la represión del tráfico de sustancias estupefacientes y otras actividades ilícitas.

Los controles se realizan de manera "aleatoria y coordinada", con el objetivo de "reforzar la seguridad ciudadana" y "prevenir la comisión de delitos vinculados al consumo y distribución de drogas". Estas medidas buscan "garantizar la tranquilidad y el bienestar de toda la población".