Detenido un hombre acusado de apuñalar a otro en Guardamar del Segura

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Guardamar del Segura (Alicante) han detenido a un hombre acusado de apuñalar a otro en esta localidad, según fuentes del instituto armado consultadas por Europa Press.

La Benemérita ha recibido el aviso de los hechos a las 00.20 horas de este viernes y, de acuerdo con las mismas fuentes, la víctima ha señalado que "un individuo desconocido le ha asestado dos puñaladas sin motivo aparente".

Desde la Guardia Civil han apuntado que los servicios médicos han asistido al varón afectado por esta supuesta agresión y que las lesiones que presuntamente le habría causado el ahora detenido no revisten gravedad.