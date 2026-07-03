Detenido un hombre acusado de distribuir droga desde un bar cercano a un colegio

Material intervenido en la operación - JEFATURA

VALÈNCIA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en València a un hombre de 54 años acusado de distribuir droga desde un bar próximo a un colegio, según ha informado Jefatura en un comunicado.

La investigación se abrió por parte del Grupo Operativo de Policía Judicial del Distrito de Patraix, tras tener conocimiento de que se estaban distribuyendo sustancias estupefacientes a pequeña escala por parte del propietario de un bar cerca de un colegio.

Una vez establecidos varios dispositivos de vigilancia en las inmediaciones del bar, los agentes pudieron comprobar la veracidad de la información recibida.

La operación concluyó con la entrada y registro del domicilio del investigado y de su bar, donde los policías intervinieron 63 envoltorios con un peso superior a 44 gramos de cocaína, más de 8.000 euros en efectivo, un arma de fogueo con cargador, cartucho y funda, una balanza de precisión y dos libretas con anotaciones.

Por estos hechos, se detuvo al sospechoso, un varón de 54 años de edad, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. Una vez puesto a disposición judicial, el detenido quedó en libertad con cargos.