Detenido un hombre acusado de estafar en la compraventa de furgonetas camperizadas en Ibi

Libertad con cautelares para un hombre acusado de estafar en la compraventa de campers en Ibi (Alicante) - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil de Ibi (Alicante), en el marco de la operación 'Campis', han detenido a un hombre como presunto autor de cinco delitos de estafa relacionados con la compraventa fraudulenta de furgonetas camperizadas.

Esta actuación constituye la segunda fase de la operación, que en julio ya había culminado con su detención por la comisión de al menos una decena de ventas fraudulentas, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Tras la primera fase de la operación, el Área de Investigación del Puesto Principal de la Benemérita de Ibi continuó con las pesquisas, lo que permitió detectar cinco nuevas denuncias de víctimas ubicadas en Valencia, Tarragona, Las Palmas y Baleares.

El análisis de los hechos evidenció un mismo 'modus operandi', ya que el detenido presuntamente ofrecía furgonetas a través de plataformas de compraventa online, en las que aseguraba que incluían trabajos de camperización que "nunca llegaban a realizarse".

Los contratos de compraventa que facilitaba presentaban "graves irregularidades", como la ausencia de firma del vendedor o la omisión de la fecha de entrega del vehículo terminado.

Además, el acusado supuestamente empleaba cuentas bancarias a nombre de terceras personas para recibir los pagos, y en algunos casos, llegó a ofrecer el mismo vehículo a distintas víctimas.

El pasado 13 de agosto, tras reunir las pruebas necesarias, la Guardia Civil procedió a su detención en Ibi, imputándole nuevos delitos de estafa.

En el marco de la operación los agentes intervinieron tres furgonetas localizadas en un taller que contenían materiales inservibles, sin que existieran indicios de que se hubieran iniciado los trabajos de camperización.

El detenido, junto con los vehículos intervenidos, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número dos del Partido Judicial de Ibi, que decretó su puesta en libertad con medidas cautelares.

La investigación continúa abierta y no se descarta que haya nuevos perjudicados. La Guardia Civil ha agradecido las denuncias recibidas hasta la fecha y ha hecho un llamamiento a quienes consideren haber sido víctimas de estos hechos para que lo comuniquen en el Puesto Principal de Ibi.