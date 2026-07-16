Detenido un hombre acusado de hacer tocamientos a menores en una piscina de Elche

Archivo - Jefatura de Policía Local de Elche (Alicante), en una imagen de archivo - AYTO ELCHE - Archivo

ALICANTE, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Elche (Alicante) ha detenido a un hombre de 68 años acusado de realizar tocamientos a menores en las piscinas municipales del Toscar, según han informado este jueves fuentes municipales en un comunicado.

Los agentes intervinieron el pasado 7 de julio, sobre las 17.33 horas, en esas instalaciones tras recibir un aviso en el que la empleada del control de acceso solicitaba presencia policial por unos supuestos tocamientos a una menor por parte de un adulto.

A su llegada, los policías fueron requeridos por personal del recinto, que señaló al varón presuntamente implicado. Mientras procedían a su identificación, varias madres y menores se acercaron a los agentes para manifestar que el mismo hombre supuestamente habría realizado tocamientos inapropiados a distintas niñas mientras se encontraban en la piscina.

Los agentes recabaron la información aportada por las madres, menores y testigos presentes, quienes coincidieron en señalar al mismo varón. Algunas usuarias también indicaron que la conducta del hombre ya les había resultado extraña en días anteriores, "especialmente por su aproximación a menores en el recinto", según han indicado las mismas fuentes.

Ante los hechos relatados y la información recabada, los agentes detuvieron al varón como presunto autor de un delito contra la libertad sexual, le informaron de sus derechos y lo trasladaron posteriormente para la práctica de las diligencias correspondientes.

La Policía Local de Elche recuerda la importancia de comunicar de inmediato cualquier comportamiento inapropiado hacia menores en espacios públicos, piscinas, parques o instalaciones deportivas y ha resaltado que "la rápida reacción de familiares, testigos y personal del recinto es fundamental para proteger a los menores y facilitar la intervención policial".