Detenido un hombre acusado de matar a otro durante una discusión en Almenara (Castellón)

Archivo - Coche patrulla de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL-ARCHIVO

CASTELLÓ 19 Jun. (EUROPA PRESS) - -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como supuesto autor de la muerte de otro durante una discusión en Almenara (Castellón), según han informado fuentes del instituto armado.

Los hechos se han producido esta mañana, cuando la Guardia Civil ha recibido una llamada del 112 en la que se informaba de una agresión en esta localidad.

Hasta el lugar se ha desplazado una patrulla de la Benemérita, que ha confirmado el fallecimiento de un hombre tras una discusión con otro varón.

La Guardia Civil ha detenido al presunto autor de los hechos y ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias de esta muerte.