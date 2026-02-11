Detenido un hombre acusado de robar bicicletas de alta gama y patinetes eléctricos en Torrevieja

Efectos intervenidos por la Guardia Civil en el marco de la operación - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de diversos robos y hurtos de bicicletas de alta gama y patinetes eléctricos cometidos en el municipio alicantino de Torrevieja y su entorno. Los agentes se han incautado de más de 50 vehículos de este tipo.

La investigación se inició el pasado mes de enero por el Puesto Principal de la Benemérita en esta localidad, tras la denuncia de un robo cometido en una vivienda. El perjudicado manifestó que le habían sustraído dos bicicletas de alta gama del interior del patio de su domicilio.

Tras el análisis de las pruebas obtenidas, los agentes lograron localizar las bicicletas sustraídas en un inmueble situado en el casco urbano del municipio. Por este motivo, los investigadores se desplazaron hasta el edificio con la finalidad de realizar diversas comprobaciones.

En ese momento, observaron a un varón que portaba una bicicleta de alta gama cuyas características coincidían plenamente con las denunciadas, sin que pudiera justificar su adquisición legal. De manera paralela, se contactó con el denunciante, quien acreditó sin dudas la propiedad de la bicicleta, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Asimismo, los agentes obtuvieron información sobre la posible existencia de numerosas bicicletas y patinetes eléctricos almacenados en el interior del domicilio del sospechoso. Durante las actuaciones policiales, el individuo adoptó una actitud hostil, hasta el punto de obstaculizar la labor de los guardias civiles cuando fue informado de la aprehensión temporal de la bicicleta para verificar su procedencia.

Por estos hechos, fue detenido como presunto autor de un delito de resistencia y desobediencia grave. Asimismo, se le imputa otro de robo con fuerza en las cosas por presuntamente haber sustraído la bicicleta.

MÁS DE 50 VEHÍCULOS INTERVENIDOS

Posteriormente, se llevó a cabo la entrada y registro en el domicilio del arrestado, donde se intervinieron más de 50 vehículos. Concretamente, 34 bicicletas, 18 patinetes eléctricos, una bolsa con cinco cargadores y la bicicleta aprehendida inicialmente.

La vivienda, de reducidas dimensiones, se encontraba "completamente abarrotada de los efectos intervenidos". Según la Guardia Civil, los patinetes eléctricos se hallaban amontonados en la bañera del inmueble.

El detenido, un varón de 45 años de edad, tras la toma de declaración, quedó en libertad a la espera de ser citado por la autoridad judicial. Todos los efectos intervenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

La Guardia Civil ha hecho un llamamiento a los vecinos del municipio que crean que su bicicleta o patinete eléctrico pueda encontrarse entre los efectos recuperados. Se recomienda que acudan a las instalaciones de la Benemérita en Torrevieja o que contacten a través del teléfono 965710113, aportando números de serie, fotografías o cualquier otro dato identificativo que permita acreditar la propiedad y proceder a la entrega de los objetos recuperados.

Hasta el momento, se han esclarecido siete delitos de robo o hurto relacionados con este tipo de hechos delictivos, todos ellos cometidos en Torrevieja, y no se descarta que el número de víctimas pueda aumentar conforme avance la investigación.