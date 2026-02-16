Detenido tras matar a su expareja, enfermera en el Centro de Salud de Benicàssim (Castellón)

CASTELLÓ 16, (EUROPA PRESS)-

La Guardia Civil ha detenido a un hombre este lunes por presuntamente matar con un arma blanca a su expareja, una enfermera en el Centro de Salud de Benicàssim (Castellón), según han confirmado fuentes del instituto armado y de la Subdelegación del Gobierno.

Los hechos se han registrado este lunes por la mañana en el Centro de Salud de Benicàssim, donde trabajaba la víctima. El hombre supuestamente propinó varias puñaladas a su expareja, que resultó herida crítica, según la información adelantada por Levante-EMV.

Los servicios médicos han estado atendiendo a la mujer en el centro de salud y posteriormente fue trasladada en una ambulancia del SAMU al Hospital General de Castellón con pronóstico reservado, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). Finalmente, la sanitaria ha fallecido, según el instituto armado.