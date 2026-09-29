Detenido un hombre en Algemesí tras asaltar un local con un cuchillo y robar 14.000 euros

Archivo - Motos de la Policía Local de Algemesí
Archivo - Motos de la Policía Local de Algemesí - AYUNTAMIENTO DE ALGEMESÍ - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: martes, 29 septiembre 2026 20:32
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   VALÈNCIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La Policía Local de Algemesí (Valencia) ha detenido este martes a un hombre que presuntamente ha asaltado un local de apuestas con un cuchillo, ha amenazado a una trabajadora del establecimiento y ha robado 14.000 euros.

   La "valentía" de la trabajadora y la colaboración vecinal han permitido retener al individuo a la salida del local, hasta que, de manera inmediata, ha llegado la patrulla más próxima a la zona y ha practicado la detención, según ha informado el consistorio en redes sociales.

   El hombre, un vecino de una localidad cercana a Algemesí, ha sido puesto a disposición judicial.

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