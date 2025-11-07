Detenido un hombre en Almoradí (Alicante) acusado de cinco robos en viviendas y vehículos

Detenido un hombre en Almoradí acusado de cinco robos en viviendas y vehículos - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil y la Policía Local de Almoradí (Alicante) han detenido a un hombre de 28 años como presunto autor de cinco delitos de robo con fuerza, cuatro de ellos cometidos en una misma madrugada, en distintas viviendas y vehículos de una zona residencial de ese municipio.

Durante la madrugada del 22 de octubre, los agentes fueron alertados tras activarse la alarma de una vivienda ubicada en una urbanización de la localidad y cuyos moradores advirtieron de la presencia de una persona en su domicilio.

Esta comunicación inmediata y la rápida llegada de los agentes al lugar permitieron localizar y detener al sospechoso en una calle próxima al lugar de los hechos, según ha explicado el instituto armado en un comunicado.

Una vez que el presunto autor fue detenido, los investigadores analizaron evidencias obtenidas en otros tres robos ocurridos en la urbanización ese mismo día, además de otro perpetrado en la zona días antes.

Según la Guardia Civil, el varón presuntamente cometió tres robos en el interior de vehículos y otros dos dentro de viviendas. Durante la intervención, se recuperaron parte de los objetos sustraídos, entre los que hay numerosas herramientas, y no se descarta la localización de otros perjudicados.

El arrestado fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número uno de Orihuela, que decretó su libertad con la imposición de medidas cautelares.