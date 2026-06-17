Detenido un hombre en Benicàssim (Castellón) reclamado por Francia como presunto autor de un asesinato

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil ante un coche patrulla - GUARDIA CIVIL - Archivo

CASTELLÓ 17 Jun. (EUROPA PRESS) - -

La Guardia Civil de Benicàssim (Castellón) ha procedido a la detención de un ciudadano francés sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por las autoridades judiciales francesas por su presunta participación en un delito de asesinato, según ha informado la Benemérita en un comunicado.

La actuación se inició tras la alerta recibida de la posible presencia en territorio nacional del presunto autor de un asesinato cometido con arma de fuego y relacionado con delitos de tráfico de drogas.

Tras la información obtenida, después de múltiples tareas de investigación, labores de vigilancia y monitorización discreta por parte de los agentes con el fin de localizar a esta persona, el pasado diez de junio se pudo identificar, localizar y detener al mismo cuando se encontraba fugado en un apartamento turístico de Benicàssim.