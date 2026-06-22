Detenido un hombre en Castelló por robar a ancianos tras seguirles hasta el portal y propinarles una paliza

CASTELLÓ 22 Jun. (EUROPA PRESS) - -

Agentes de la Policía Nacional ha detenido a un varón de 20 años, como presunto autor de tres robos con violencia perpetrados a hombres de avanzada edad a finales del año pasado tras perseguirles y propinarles una paliza, según ha informado este cuerpo de seguridad en un comunicado.

El 'modus operandi' consistía en seleccionar a varones de avanzada edad, con limitaciones de movilidad a la hora de caminar y moverse en la vía pública, esperar a que entrasen en los portales de sus viviendas y colarse rápidamente al interior tras ellos, momento que aprovechaba para llevar a cabo la agresión y robo de los bolsos y carteras.

La investigación policial tuvo su origen meses atrás y, tras una ardua labor de investigación por parte de los agentes, lograron identificar al supuesto autor de los hechos y averiguaron que el mismo residía en otro municipio de la provincia y se deplazaba a Castelló para delinquir.

Finalmente, los investigadores localizaron y detuvieron al sospechoso como presunto autor de tres delitos de robo con violencia y lesiones. El arrestado ha pasado a disposición judicial y se ha decretado su ingreso en prisión provisional.