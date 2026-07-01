Detenido un hombre en Elche acusado de amenazar a varias personas con una pistola

Archivo - Jefatura de Policía Local de Elche (Alicante), en una imagen de archivo - AYTO ELCHE - Archivo

ALICANTE, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Elche (Alicante) ha detenido a un hombre por, presuntamente, amenazar a varias personas con una pistola en diversos establecimientos de la calle Filet de Fora.

Agentes del cuerpo policial fueron alertados durante la tarde del pasado martes de la presencia de un varón que supuestamente estaba haciendo esa acción. A su llegada, lo vieron salir de una autoescuela y, al percatarse de la presencia de los efectivos, dejó el arma en el suelo y se dirigió a los policías, que lo controlaron de inmediato.

Tras comprobar el arma, los efectivos policiales verificaron que se trataba de una pistola de aire comprimido Powerline 426, que le fue intervenida, según ha indicado el Ayuntamiento de Elche en un comunicado.

El detenido, según fuentes policiales, había accedido antes a un bar cercano, donde presuntamente apuntó a la cabeza de un cliente, lo que provocó una situación de "gran alarma".

Además, dos ocupantes de un camión señalaron que esta persona supuestamente había intentado abrir las puertas del vehículo mientras apuntaba con la pistola, aunque habían logrado abandonar el lugar, al encontrarse el motor en marcha.

La empleada de la autoescuela también declaró que el varón entró en el establecimiento armado y presuntamente realizó un barrido con la pistola mientras apuntaba a los presentes y repetía la expresión "aquí no está". De esta forma, abandonó el local antes de ser interceptado por la Policía Local.

Ante los supuestos hechos y las manifestaciones de los testigos, el individuo fue detenido e informado de sus derechos. Posteriormente, fue trasladado a un centro médico y a dependencias policiales para la instrucción de las correspondientes diligencias.