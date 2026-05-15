Detenido un hombre con más de 300 plantas de marihuana mientras circulaba por la AP-7, en Castellón

Marihuana y otros objetos intervenidos
Marihuana y otros objetos intervenidos - GUARDIA CIVIL
Europa Press C. Valenciana
Publicado: viernes, 15 mayo 2026 12:22
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CASTELLÓ 15 May. (EUROPA PRESS) - -

La Guardia Civil ha detenido a un varón, de 45 años, como presunto autor de un delito contra la salud pública, tras ser interceptado con más de 300 plantas de marihuana en un vehículo que circulaba por la AP-7, según ha informado la Benemérita en un comunicado.

La intervención, realizada dentro del marco de prevención de la delincuencia en las Áreas de Servicio de la AP-7, tuvo lugar en la tarde del pasado 6 de mayo, en el área de descanso de la Ribera de Cabanes, cuando se observó a un varón con actitud sospechosa.

El hombre, tras percatarse de la presencia de los agentes, intentó huir, pero pudo ser interceptado e identificado. Además se le intervino del interior de su vehículo, 306 plantones de marihuana, 7 gramos de cocaína y diferente material destinado al cultivo de la droga.

Fruto de esta actuación se procedió a la detención del conductor, a quien se le atribuye un delito contra la salud pública, el cual ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Castellón de la Plana.

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