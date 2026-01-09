Detenido un hombre por robar cableado del alumbrado público en una calle de Benimaclet

Imagen del cable sustraído - POLICÍA LOCAL VALÈNCIA

VALÈNCIA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de València han detenido a un hombre de 34 años por presuntamente robar cableado del alumbrado público a la altura del número 6 de la calle Diógenes López Mechó, en el barrio de Benimaclet. Al arrestado le habían decomisado el mismo día, horas antes, diversas herramientas utilizadas para cometer estos hechos.

Los hechos han ocurrido el pasado lunes 5 de enero, cuando la Sala 092 recibió una llamada que alertaba de la presencia de un hombre que estaba sustrayendo cableado de alumbrado público en la calle. Hasta el lugar se desplazaron dos patrullas de las comisarías de proximidad de Exposició y Marítim que lograron interceptar en las inmediaciones a un individuo cuyas características físicas y vestimenta coincidían "plenamente" con la descripción facilitada por los testigos.

El hombre circulaba en bicicleta y llevaba una bolsa de plástico que contenía más de 30 metros de cable de cobre recubierto de plástico negro, aparentemente procedente del alumbrado público. Asimismo, portaba una mochila con diversas herramientas "compatibles" con la manipulación y sustracción de cableado, entre ellas alicates, llaves Allen, una carraca con llaves de distintas medidas, además de guantes de electricista.

Los agentes comprobaron que el punto donde presuntamente se habían cometido los hechos presentaba el alumbrado público completamente apagado, lo que generaba "una situación de inseguridad" tanto para los peatones como para el tráfico rodado, según recoge el Ayuntamiento de València en un comunicado.

También verificaron que las arquetas de las farolas habían sido manipuladas y retiradas mediante el uso de herramientas específicas, así como que se encontraban fijadas con tornillos tipo Allen y que carecían de cableado en su interior.

SE LE HABÍAN DECOMISADO ESE MISMO DÍA OTRAS HERRAMIENTAS

Se da la circunstancia de que en el mismo día y horas antes de la intervención, una patrulla de la comisaría de proximidad del Marítim ya había decomisado al detenido diversas herramientas, entre ellas una cizalla, un destornillador y llaves Allen y había dejado constancia de los hechos a través de unas diligencias policiales.

Por tales hechos, los agentes han procedido a la detención de B.E.N, de 34 años, que ha sido puesto a disposición de la Autoridad judicial en la Inspección Central de Guardia.