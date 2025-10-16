Detenido un hombre en Santa Pola acusado de disparar a su hermana en el hombro y de tráfico de drogas - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido en el municipio alicantino de Santa Pola a un hombre de 45 años acusado de disparar a su hermana en el hombro derecho el pasado 12 de septiembre por motivos que aún se desconocen. Se le imputan los delitos de lesiones, tenencia ilícita de armas, desobediencia y también otro contra la salud pública, ya que presuntamente está vinculado con actividades de tráfico de drogas.

Tras ocurrir el suceso, el instituto armado, a través del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, recibió el aviso de que esta persona tenía lesiones ocasionadas por arma de fuego en el interior de una vivienda.

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato efectivos de la Guardia Civil, de la Policía Local de Santa Pola y servicios sanitarios. A su llegada, los agentes encontraron a la mujer con una herida de bala en el hombro derecho y fue evacuada de urgencia al Hospital General Universitario de Elche, donde recibió atención médica.

Debido a la gravedad de los hechos, el Equipo Territorial de Policía Judicial de Santa Pola se hizo cargo de las investigaciones e inició la operación Estratega, según ha detallado la Benemérita en un comunicado.

Las primeras gestiones permitieron identificar al hermano de la víctima, un varón de 45 años, con antecedentes por diversos delitos y que carecía de licencia de armas, como el presunto autor de ese disparo. Mientras los agentes realizaban las actuaciones en el lugar, el sospechoso se aproximó a la vivienda e intentó acceder a su interior rompiendo el precinto policial. Aunque inicialmente desobedeció las órdenes de los agentes, finalmente fue interceptado y detenido.

DROGA INTERVENIDA

Durante el desarrollo de la operación, las investigaciones posteriores también permitieron vincular al detenido con actividades relacionadas con el tráfico de drogas. Así, se practicaron dos registros domiciliarios, uno en la vivienda de la víctima y otro en la de su hermano, donde se intervinieron 600 gramos de hachís, otros 25 de cocaína, 22 dosis de MDMA, también conocida como éxtasis o cristal, 1.600 euros en efectivo, basculas de precisión y una funda de un arma de fuego corta.

El arrestado fue puesto a disposición judicial y un juzgado de Elche decretó su ingreso en prisión. La Guardia Civil sigue con las pesquisas para localizar el arma utilizada y esclarecer los motivos que originaron el disparo.