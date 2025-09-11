Detenido un hombre tras ser sorprendido mientras robaba en un 'pub' de Torrevieja

ALICANTE, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil, en el marco del Plan Comercio Seguro, han detenido a un hombre de 47 años que fue sorprendido en el interior de un 'pub' de Torrevieja (Alicante) mientras presuntamente intentaba robar la recaudación diaria del establecimiento, que a esas horas estaba cerrado al público.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 24 de agosto, cuando agentes del Puesto Principal de la Benemérita en este municipio, que estaban prestando servicio de seguridad ciudadana, fueron alertados para desplazarse con urgencia al local, donde el personal de seguridad había retenido a una persona que había accedido al interior del establecimiento en horario de cierre.

Una vez en el lugar, los agentes identificaron a la persona retenida, que era un varón con antecedentes por delitos contra el patrimonio. Tras realizar las comprobaciones oportunas en la caja registradora, se determinó que faltaban 810 euros, según ha explicado el instituto armado en un comunicado.

En el registro efectuado al detenido, los agentes localizaron en el bolsillo derecho de su pantalón esa misma cantidad de dinero, que fue intervenida y devuelta a su legítimo propietario. Asimismo, se constató que el hombre presuntamente había accedido al establecimiento tras forzar una de las puertas de acceso, por lo que fue detenido en el mismo lugar.

Durante el traslado a dependencias oficiales, el arrestado mostró una actitud "muy agresiva" y llegó a ocasionar daños en el vehículo policial. Posteriormente, ya en el calabozo, "mantuvo la misma actitud violenta" y causó "nuevos daños" en las instalaciones, según la Guardia Civil.

Al detenido se le imputan un delito de robo con fuerza y dos delitos de daños. Tras la instrucción de las diligencias, fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia del Partido Judicial de Torrevieja, cuyo titular decretó su libertad con medidas cautelares.