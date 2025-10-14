Detenido un hombre como supuesto autor del atropello a un joven que falleció en Castelló

CASTELLÓ 14 Oct. (EUROPA PRESS) - -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como supuesto autor del atropello el pasado 5 de octubre a un joven de 24 años que falleció en Castelló, según han informado fuentes de este cuerpo de seguridad.

El incidente se produjo a las 6.30 horas del 5 de octubre, cuando, tras una disputa en la calle Marqués de la Ensenada, uno de los participantes en dicho altercado resultó herido de gravedad al ser embestido por un vehículo a motor, el cual falleció posteriormente en el Hospital General.

La Policía Nacional, que se hizo cargo de la investigación judicial de los hechos, ha detenido al supuesto autor del atropello, el cual ha pasado a disposición judicial. La investigación policial continúa abierta.