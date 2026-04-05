Detenido un hombre que utilizaba un inhibidor de frecuencia para robar en el interior de vehículos

Imagen del detenido - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a un varón de 32 años de edad por presuntamente robar mediante un inhibidor de frecuencia en el interior de vehículos.

Al detenido se le atribuye la autoría de hasta seis hechos. El sospechoso accedía a los vehículos después de haber bloqueado con un inhibidor de señales la frecuencia del cierre electrónico, en el momento en que sus propietarios los cerraban con mando electrónico tras estacionarlos, impidiendo así que se cerrasen, tal como ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

La investigación tuvo su origen al detectar los agentes de Policía Judicial de la Comisaría de Alicante Centro varias denuncias interpuestas durante el mes de marzo, relacionadas con robos en interior de vehículos, principalmente de alta gama, que seguían un mismo patrón. Los vehículos, todos con cierre electrónico, no presentaban ningún síntoma de sustracción aparente, ventanillas fracturadas o cerraduras rotas.

Las víctimas coincidían en que habían estacionado su vehículo en un parking y habían cerrado electrónicamente el mismo, bien con la llave/mando o bien mediante el cierre automático de detección de proximidad.

Sin embargo, cuando regresaban a coger su vehículo, observaban que les habían sustraído sus pertenencias, aunque el vehículo no presentaba ningún síntoma de sustracción, si bien aseguraban que el vehículo era imposible que se quedase abierto tras dejarlo estacionado.

INHIBIDOR DE FRECUENCIA

Los investigadores barajaron la hipótesis de un posible modus operandi basado en la comisión del hecho mediante la actuación de algún tipo de inhibidor de frecuencia que inactivase los cierres electrónicos, siendo el campo de actuación del autor los parkings de la zona centro de la ciudad, donde confluye una mayor afluencia de turistas.

Por tal motivo, por parte de los efectivos destinados en la Comisaría del distrito Centro se estableció un dispositivo específico de prevención y vigilancia en las inmediaciones de los parkings de la ciudad, orientado al esclarecimiento de tales hechos.

Fruto del dispositivo, los agentes de paisano desplegados vieron a un varón que, mostrando una actitud sospechosa, se aproximó a un vehículo, abrió la puerta y se introdujo en su interior, sin observar que se activase ningún elemento luminoso del vehículo, característico cuando se acciona correctamente su sistema de desbloqueo con mando.

Así pues, los agentes interceptaron a este varón quien al ser preguntado si era titular del vehículo contestó inicialmente que no, que era de una amiga, lo cual posteriormente fue descartado por los agentes al encontrar contradicciones en sus manifestaciones, por lo que le realizaron un cacheo preventivo, descubriendo entre sus prendas un martillo específico para romper cristales y un mando a distancia que, si bien aparentaba ser un mando de garaje, resultó ser un inhibidor de frecuencia.

Por tal motivo, junto con otros indicios conocidos sobre la apariencia física del posible autor, los agentes detuvieron al varón interceptado como presunto responsable de un delito de robo con fuerza en las cosas cometido en interior de vehículo, atribuyéndole además la autoría de los hechos denunciados con anterioridad.

Posteriormente, se descubrió que al arrestado le constaba vigente una orden de detención y presentación por parte de un juzgado de la ciudad por un delito de robo con fuerza, por lo que igualmente fue informado de su detención por este motivo.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Alicante.