Detenido un hombre en València por reunirse a beber en un parque y desobedecer las indicaciones de los policías

VALENCIA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en València a un hombre de 44 años, con más de 90 antecedentes, que estaba reunido con otras personas en un parque bebiendo alcohol e hizo caso omiso en varias ocasiones a las indicaciones de los policías para que mantuviese la distancia de seguridad.

El hombre está acusado de un delito de desobediencia grave, después de que este sábado, sobre las 17.30 horas, agentes que realizaban labores de prevención del incumplimiento del Real Decreto 463/2020 de estado de alarma fueran comisionados para dirigirse a la plaza Vicente Iborra, donde al parecer había muchas personas en el parque bebiendo y discutiendo, según ha explicado el cuerpo policial en un comunicado.

Los policías se dirigieron al lugar, donde localizaron a varias personas gritando entre ellas junto a unas botellas de cerveza. Los agentes les informaron que debían de mantener la distancia de seguridad y que a esas horas no podían estar en la vía pública.

Al parecer, cuando los policías pidieron a estas personas que se fueran a casa, algunas se marcharon pero uno de los hombres hizo "caso omiso" a las indicaciones de la patrulla, según han explicado las fuerzas de seguridad.

Este hombre, supuestamente, manifestó que no tenía coronavirus y que no se iba a infectar, para después pronunciar: "Yo puedo ir donde me salga de los cojones".

Los policías insistieron en que debían mantener la distancia y no beber en la calle, indicando otras personas que ellas sí que la mantenían, pero que el sospechoso se les acercaba. Al parecer, el hombre dijo: "No me sale de los huevos estar solo, me vais a tener que detener para impedirme acercarme".

Finalmente, los agentes detuvieron al hombre como presunto autor de un delito de desobediencia grave. El detenido, con más de 90 antecedentes policiales, ha pasado a disposición judicial.