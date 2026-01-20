Detenido tras huir de la Policía y quedar colgado de un puente del que tuvo que ser rescatado por los agentes

Imagen de archivo de veículo policial - POLICÍA NACIONAL

VALÈNCIA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en València a un hombre de 21 años buscado por malos tratos habituales en el ámbito familiar que huyó cuando los agentes le dieron el alto y que, tras intentar fugarse cruzando la autovía, quedó colgando de un puente.

El varón salió corriendo y realizó un largo recorrido hasta su detención por lo que puso "en grave riesgo su propia vida y la de terceros que circulaban en ese momento por la autovía con sus respectivos vehículos, así como también la de los agentes que corrían tras él", subraya la Jefatura Superior en un comunicado.

De hecho, durante la huida, llegó a descolgarse de un puente quedando completamente suspendido en el aire sobre las vías ferroviarias y tuvo que ser auxiliado por uno de los policías para que no se precipitara al vacío.

En el momento del arresto, le fue incautado el patinete eléctrico que portaba previamente al momento de huir. El vehículo tenía el número de serie rasgado y no pudo justificar la compra del mismo.

Los hechos ocurrieron este domingo por la tarde, cuando los agentes que se encontraban realizando las labores propias de prevención de la seguridad ciudadana observaron un varón que iba empujando un patinete eléctrico a la altura de uno de los pasos de peatones de la rotonda de los Anzuelos, detalla la Policía Nacional.

Los agentes le dieron el alto, momento en el que tiró el patín al suelo y emprendió su huida. Una de las agentes que corría tras él comunicó por el equipo de transmisiones la dirección de la fuga para que el resto de patrullas tuvieran conocimiento y posteriormente su compañero informó de que se había quitado el pantalón largo que portaba, quedándose en pantalón corto deportivo, intentando así despistar y zafarse de los policías.

A continuación, otro agente que se encontraba en las inmediaciones, observó a un varón con las mismas características en dirección salida de Valencia-Pista de Silla, corriendo por la calzada. Es entonces cuando le vuelven a requerir dándole el "alto Policía", a lo que el individuo hizo caso omiso.

"GRAVE RIESGO"

Siguió corriendo, cruzó la autovía y saltó la medianera "poniendo en grave riesgo su propia vida y la de terceros que circulaban en ese momento por la autovía, así como también la de los agentes que corrían tras él".

Además, llegó a descolgarse de un puente quedando completamente suspendido en el aire sobre las vías ferroviarias, teniendo que ser auxiliado por uno de los policías para que no se precipitara al vacío. Finalmente, tras una ardua labor de persecución, los agentes lograron interceptarlo, y pudieron comprobar que al mismo le constaba una requisitoria de búsqueda, detención y personación por malos tratos habituales en el ámbito familiar.

Por todo ello, se procedió a su detención por los delitos de resistencia y desobediencia, incautándose también el patinete eléctrico que portaba al inicio, ya que tenía el número de serie rasgado y no pudo justificar la compra del mismo.