Imagen del adoquín - CNP

VALÈNCIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Torrent (Valencia) a un joven de 21 años como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa tras supuestamente lanzar a la cabeza de otro un adoquín de 13 kilos. La víctima, con la que había mantenido una discusión previa, quedó inconsciente y sufrió varias fracturas en la cabeza y una hemorragia interna, según ha informado la Policía en un comunicado.

Los hechos ocurrieron sobre las cuatro de la madrugada del pasado 24 de octubre en Torrent cuando los agentes fueron comisionados por la Sala CIMACC-091 para que acudiesen a la terraza de un local de ocio, donde un varón supuestamente había lanzado un bloque de cemento de grandes dimensiones a otro, que le impactó en la cabeza.

Una vez en el lugar, asistieron a la víctima, que estaba inconsciente, y buscaron en las inmediaciones al presunto agresor, que había huido del lugar y que no fue localizado en ese momento. También intervinieron el adoquín con el que se produjo la agresión, de 13 kilos de peso, y que se lanzó desde una altura superior a los tres metros. El herido fue asistido por un SAMU y trasladado a un centro hospitalario, con una hemorragia interna y diversas fracturas en la cabeza.

Según averiguaron los agentes, el herido y sus amigos habían tenido una discusión con otro grupo de hombres, que finalmente se machó del lugar. No obstante, posteriormente, cuando se encontraban tomando algo en la terraza, sorpresivamente, la víctima recibió el golpe de un adoquín en la cabeza.

Las indagaciones de los policías permitieron detener el pasado 4 de noviembre a un joven de 21 años como presunto autor de los hechos, al que se le atribuye un delito de homicidio en grado de tentativa.