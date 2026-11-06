Detenido un joven en Alaquàs acusado de robar a punta de pistola una cadena de oro a otro hombre

Material intervenido en la operación - JEFATURA

VALÈNCIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad valenciana de Alaquàs a un joven de 22 años acusado de robar a punta de pistola una cadena de oro que un varón portaba en el cuello, según ha informado Jefatura en un comunicado.

Los hechos ocurrieron el pasado 24 de agosto en Aldaia (Valencia). En un momento determinado, un varón que se encontraba junto a otras personas fue asaltado por dos hombres, uno de los cuales le intimidó con un arma de fuego y le arrebató de un tirón la cadena de oro que llevaba en el cuello. Ambos huyeron del lugar a bordo de un patinete eléctrico.

Tras tener conocimiento de lo ocurrido, agentes del grupo de Atracos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia se hicieron cargo de la investigación y lograron identificar al responsable del robo violento que empleó el arma, al cual le constaban también varias búsquedas por diversos juzgados, una de ellas para su ingreso en prisión.

Los investigadores averiguaron el lugar de residencia del sospechoso, un domicilio de la localidad de Alaquàs, por lo que establecieron un operativo policial para su detención, que culminó el pasado 23 de septiembre con la entrada en la vivienda, previa autorización judicial, llevada a cabo por agentes del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES).

Los agentes arrestaron al sospechoso por el robo con violencia y hallaron e intervinieron el arma empleada, que había sido sustraída meses antes, así como un kilo de marihuana y efectos procedentes de robos anteriores, teléfonos móviles y documentación, que ya han sido devueltos a sus legítimos propietarios.

El detenido pasó a disposición judicial y se decretó su ingreso en prisión provisional. Las investigaciones continúan para el total esclarecimiento de los hechos y no se descartan más detenciones.