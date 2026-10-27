Detenido un joven conductor tras una persecución por Alicante acusado de intentar atropellar a un policía

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un joven de 24 años, tras una persecución por varias calles de la ciudad, por presuntamente haber intentado atropellar con el coche de alquiler que conducía, que ha quedado siniestrado, a un agente.

Según ha avanzado 'Todo Alicante' y han confirmado a Europa Press fuentes del cuerpo de seguridad, los hechos ocurrieron la semana pasada, en la noche del 20 al 21 de octubre, y el arrestado dio positivo en la prueba de consumo de drogas.

Todo sucedió cuando unos policías observaron cómo el vehículo, de la marca Mercedes, hacía una especie de derrape, por lo que le dieron el alto al conductor, quien, aunque paró e hizo amago de bajar, dio marcha atrás y huyó.

En esa huida, el ahora detenido supuestamente casi atropelló a uno de los agentes, que se tuvo que apartar para evitar el arrollamiento, según las mismas fuentes, que han apuntado que esto ocurrió en la zona de Carolinas.

PERSECUCIÓN

El conductor se marchó del lugar y los policías no lograron alcanzarlo, por lo que avisaron al resto de patrullas, que lo buscaron hasta que fue encontrado sobre las 03.15 horas a la altura de la avenida de Jaime II.

De nuevo, al darle el alto, el joven aceleró y emprendió la huida, tras lo que se inició una persecución policial por la plaza de Luceros, la avenida de la Estación y la de Óscar Esplá, y fueron en dirección a la de Elche.

Finalmente, el vehículo perdió el control y chocó contra el lateral de las instalaciones de Casa Mediterráneo, por lo que quedó siniestrado. Cuando llegaron al coche, los agentes no observaron a nadie en el interior, pero, tras buscar por los alrededores, encontraron en unos matorrales agazapado al conductor, quien, a pesar de que se resistió, fue detenido. De hecho, una agente sufrió daños en la zona lumbar y los servicios sanitarios la tuvieron que asistir.

Al joven de 24 años, de nacionalidad marroquí, se le practicó la prueba de drogas, que dio positivo en cannabinoides, y está acusado de atentado a agente de la autoridad y de conducción temeraria. Por su parte, el copiloto del vehículo está identificado, pero por ahora no ha sido arrestado y la Policía Nacional lo sigue buscando.

El vehículo, que quedó siniestrado, fue trasladado al depósito municipal. Además, según han explicado las mismas fuentes, el conductor presuntamente también causó daños en mobiliario urbano de la capital alicantina.