Detenido un matrimonio por el hurto de joyas a personas de avanzada edad

La Guardia Civil detiene a un matrimonio por el hurto de joyas a personas de avanzada edad. - GUARDIA CIVIL

VALÈNCIA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas, que eran matrimonio, por el hurto de joyas a personas de avanzada edad dependientes. El arresto de esta pareja se ha producido después de localizarse un lote sospechoso de joyas en un establecimiento de compra y venta de oro, durante una de las inspecciones rutinarias que los agentes de la Benemérita realizan periódicamente en este tipo de negocios, según ha informado la Comandancia de Valencia en un comunicado.

Durante el examen de las piezas, los guardias civiles detectaron en ese lote, que había sido vendido en ese establecimientos, cuatro pendientes de oro cuyas características hacían sospechar que pudieran haber sido sustraídos y encontrarse relacionados con algún hecho previamente denunciado.

Ante estos indicios, los agentes procedieron a la inmovilización del lote y a la comprobación individualizada de todas las joyas que lo componían. Las gestiones practicadas permitieron confirmar que los cuatro pendientes habían sido sustraídos en un domicilio de la localidad de Piles (Valencia).

La víctima de ese robo había denunciado la desaparición de las joyas y había manifestado sus sospechas sobre una trabajadora perteneciente a una empresa dedicada a la atención y cuidado domiciliario de personas mayores en situación de dependencia que había prestado servicio en su vivienda.

A partir de estos datos y ante la sospecha de que el resto de las joyas integrantes del lote pudieran tener igualmente una procedencia ilícita, pese a no figurar inicialmente relacionadas con ninguna denuncia, los investigadores continuaron las gestiones encaminadas a determinar su origen y localizar a sus legítimos propietarios.

Paralelamente, los guardia civiles identificaron al hombre que había efectuado la venta de las joyas en el establecimiento de compra y venta de oro.

La continuación de la investigación permitió comprobar que su esposa trabajaba para la empresa de atención domiciliaria a la que pertenecía la cuidadora sobre la que habían recaído inicialmente las sospechas de la denunciante. Finalmente, se constató que esa empleada había prestado servicio en la vivienda citada.

Los investigadores realizaron entonces gestiones sobre los otros domicilios en los que la mujer había desarrollado su actividad profesional y comprobaron que también había prestado servicio en las viviendas a las que pertenecían el resto de las joyas recuperadas, ha destacado el instituto armado.

Fruto de estas indagaciones, los agentes consiguieron relacionar las restantes piezas con otros hurtos cometidos en diferentes domicilios de las localidades valencianas de L'Alquería de la Contessa y Berniarjó, así como un hurto cometido en la playa de Gandia (Valencia).

Los propietarios de esas casas no habían presentado denuncia al no haberse percatado hasta ese momento de la desaparición de las joyas. Fue a raíz de las gestiones realizadas por los investigadores cuando supieron de las sustracciones y pudieron reconocer las piezas que habían desaparecido de sus domicilios.

De las diligencias practicadas se obtuvieron indicios de que la mujer habría aprovechado el acceso a las viviendas en las que realizaba su actividad profesional como cuidadora de personas mayores en situación de dependencia para sustraer diferentes joyas, así como de que posteriormente su marido era quien procedía a su venta en establecimientos dedicados a la compra y venta de oro.

Así, la Guardia Civil procedió a la detención de estas dos personas, un hombre de 40 años y una mujer de 42, ambos de nacionalidad española y como presuntas responsables de cuatro delitos de hurto.

La investigación que ha llevado a estos arrestos ha sido realizada por agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Oliva-Gandia. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Gandia.

FOTOGRAFÍAS

Desde la Comandancia de Valencia han destacado que para facilitar la localización de joyas robadas, es recomendable que sus propietarios tengan fotografías con detalles de las mismas. Así, en caso de sustracción se facilita, al aportar las imágenes de las joyas en la denuncia, su posterior identificación y su recuperación.