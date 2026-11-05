Detenido un menor acusado de apuñalar a un joven durante la noche de Halloween en Castelló

Archivo - Foto de recurso de un coche patrulla de Policía Nacional. - EUROPA PRESS/ ARCHIVO

CASTELLÓ 5 Nov. (EUROPA PRESS) - -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Almassora (Castellón) a un menor de 17 años como presunto autor de un delito grave de lesiones, tras supuestamente apuñalar a un joven con un arma blanca en dos ocasiones, según ha informado este cuerpo de seguridad en un comunicado.

Los hechos ocurrieron en la noche del 1 de noviembre, noche de Halloween, cuando un varón de 18 años fue apuñalado por otro con un arma blanca en dos ocasiones en Castelló. La víctima fue trasladada al Hospital General de Castellón, donde fue atendida en urgencias y posteriormente ingresada en observación durante 24 horas.

Tras las primeras pesquisas policiales, los agentes han podido identificar al presunto autor de las puñaladas. Por parte de la Brigada Provincial de Policía Judicial se realizaron todas las gestiones tendentes al esclarecimiento del hecho, así como a la plena identificación del presunto autor material, y se estableció con ello un dispositivo policial y se detuvo por un delito grave de lesiones al sospechoso.

Tras la detención por parte de los agentes actuantes, el detenido fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente, que acordó su ingreso en un centro de menores.