Detenido un miembro de un grupo criminal acusado de participar en la tortura a dos hombres en Orihuela

ALICANTE, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un miembro de un grupo criminal extranjero, un hombre de 31 años, acusado de participar en el asalto a una vivienda en el municipio alicantino de Orihuela, ya que presuntamente, junto con otras cinco personas encapuchadas que se hicieron pasar por agentes de la autoridad, amordazaron, torturaron y dispararon a dos varones, tras lo que sufrieron heridas graves.

En concreto, ha sido arrestado como presunto autor de los delitos de tentativa de homicidio, allanamiento de morada, lesiones, tenencia ilícita de armas y pertenencia a grupo criminal. La investigación ha contado con la colaboración de la Policía Local de Formentera del Segura.

Los hechos se remontan al mes de julio, cuando dos varones fueron hallados en un domicilio de Orihuela con graves lesiones, supuestamente causadas por seis encapuchados que entraron por la fuerza en su vivienda haciéndose pasar por agentes de la autoridad, tras lo que los ataron y amordazaron.

Seguidamente, y con la presunta intención de obtener algún tipo de información, les propinaron diversos golpes a ambos, para lo que al parecer emplearon palos u objetos similares, llegando incluso a dispararles con armas cortas en la pierna y en la cabeza a uno de ellos durante el transcurso de la detención ilegal llevada a cabo en el domicilio.

Dado el estado en el que se encontraban las víctimas, uno de ellos fue trasladado al Hospital de la Vega Baja, donde fue operado de urgencia. El otro, debido a la gravedad de las lesiones, al Hospital General de Elche y allí fue ingresado en la uci, según detalla el cuerpo policial en un comunicado.

Los agentes de Policía Judicial de la Comisaría de Policía Nacional en Orihuela se hicieron cargo de la investigación y las primeras pesquisas los llevaron hasta la cercana localidad de Formentera del Segura, por lo que contactaron con la Policía Local, que aportó "información altamente relevante".

De este modo, los agentes consiguieron dar con el paradero de uno de los investigados, quien, a pesar de contar con varias viviendas en otras poblaciones cercanas, tenía su principal residencia en ese municipio.

ARRESTO Y REGISTRO

Así, se estableció un dispositivo para la localización y detención del investigado. Finalmente, los agentes lo arrestaron cuando se disponía a marcharse con su vehículo. Más tarde, una vez obtenida la autorización judicial pertinente, practicaron una entrada y registro en su domicilio, donde hallaron "gran cantidad" de efectos relacionados con el delito investigado.

Entre ellos había dos armas cortas simuladas tipo pistola y revolver con diversa munición de balines, un arma larga tipo subfusil de 'airsoft', 17.000 gramos de óxido nitroso en botellas de diferentes capacidades, tres espadas tipo katana, cuatro cuchillos de grandes dimensiones, un machete, dispositivos de geolocalización, guantes y máscaras de disfraz, dos máscaras antigás, una luz estroboscópica de color azul tipo sirena policial, una funda con un logotipo en el que se leía "Policía Nacional", gran cantidad de teléfonos móviles, tres botes de espuma de poliuretano, cinta de embalaje, bridas y una cizalla.

Además de lo anterior, los agentes intervinieron una pequeña cantidad de sustancia estupefaciente, 14 gramos de marihuana, 19,73 gramos de bellotas de hachís y 77,2 gramos de hachís, junto con una balanza de precisión.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia del municipio de Orihuela.

"ESLABÓN NACIONAL" DE LA BANDA

La investigación reveló que el arrestado era presuntamente el "eslabón nacional" de un grupo criminal extranjero especializado en dar 'vuelcos' o atracos a otras bandas criminales, relacionadas principalmente con el narcotráfico u otras actividades delictivas propias de las bandas transnacionales. Para ello, al parecer, se hacían pasar por miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Según la Policía Nacional, el detenido supuestamente "sería la persona encargada de proporcionar la infraestructura en la zona, suficiente para que se llevasen a cabo las acciones criminales concretas".

Esto explicaría el hecho de que se hallaran en su domicilio "todo tipo de efectos necesarios para su ejecución". Así, el cuerpo policial recalca como "muy característico" el hallazgo de varias botellas de óxido nitroso, que supuestamente la banda utilizaría "para adormecer a sus víctimas", lo que revelaría "sin ninguna duda su peligrosidad y especialización, al no ser un elemento comúnmente utilizado por otras bandas".

De acuerdo con la Policía Nacional, el resto de la banda criminal venía desde fuera de España para perpetrar delitos y se desplazaba al lugar donde actuar. Allí, contactaban con el detenido, quien, conocedor de las víctimas y su entorno, les abastecía con lo necesario para consumar la acción criminal. Tras ello, huirían del país para presuntamente eludir, así, la acción policial.