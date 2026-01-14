Detenido un policía nacional acusado de agredir sexualmente a una agente en prácticas

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional en València - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALÈNCIA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) detuvieron el viernes en Valencia a un policía nacional acusado de agredir sexualmente a una agente en prácticas, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.

El arresto tuvo lugar el pasado viernes por un presunto delito de agresión sexual --tocamientos-- a una agente en prácticas con la que se encontraba tras una comida de Navidad.

El mismo día de la detención, el policía fue puesto a disposición judicial y, según ha adelantado este miércoles Las Provincias, el agente quedó en libertad con cargos, aunque sin orden de alejamiento respecto de la denunciante.