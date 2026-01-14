Detenido un policía nacional acusado de agredir sexualmente a una agente en prácticas

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional en València
Archivo - Vehículo de la Policía Nacional en València - POLICÍA NACIONAL - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: miércoles, 14 enero 2026 13:35
Seguir en

VALÈNCIA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) detuvieron el viernes en Valencia a un policía nacional acusado de agredir sexualmente a una agente en prácticas, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.

El arresto tuvo lugar el pasado viernes por un presunto delito de agresión sexual --tocamientos-- a una agente en prácticas con la que se encontraba tras una comida de Navidad.

El mismo día de la detención, el policía fue puesto a disposición judicial y, según ha adelantado este miércoles Las Provincias, el agente quedó en libertad con cargos, aunque sin orden de alejamiento respecto de la denunciante.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado