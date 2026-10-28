Detenido el presunto autor de un atraco a un comercio de Alzira armado con un cuchillo de grandes dimensiones

Archivo - Valencia.-Sucesos.- Detenido en Torrent un hombre por robar las cajas registradoras de tres comercios - CNP - Archivo

VALÈNCIA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alzira (Valencia) a un hombre de 54 años como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación, tras supuestamente intentar robar el dinero de la caja registradora de un comercio, amenazando a un empleado con un cuchillo de grandes dimensiones.

Los hechos tuvieron lugar hace unas semanas cuando agentes de la Comisaría de Policía Nacional de Alzira-Algemesí (Valencia) tuvieron conocimiento, a través de la Sala CIMACC-091, de que un varón presuntamente estaba atracando en un comercio del municipio y amenazando a uno de los empleados del lugar con un cuchillo de grandes dimensiones, mientras intentaba sustraer el dinero de la caja registradora, según ha informado la Policía en un comunicado.

De manera inmediata, varios indicativos policiales acudieron al lugar para detener al presunto autor, si bien a su llegada, había huido del establecimiento rápidamente tras haber sido frustrado su intento de robo por uno de los empleados del comercio.

Tras las primeras pesquisas, los agentes se dirigieron a una casa ocupada próxima al lugar de los hechos, en la que sospechaban que podría estar ocultándose el presunto atracador. Los policías lo localizando, tras una amplia inspección del edificio, oculto detrás un muro de la azotea.

El arrestado, con antecedentes por hechos similares, fue detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación y pasó a disposición de la autoridad judicial que decretó su ingreso en prisión provisional.