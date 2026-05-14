Detenido uno de los presuntos autores de un robo con alunizaje en un estanco de Dénia (Alicante)

Imagen del lugar de los hechos facilitada por la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 42 años acusado de participar, junto con al menos otros tres que se dieron a la fuga, en un robo con alunizaje de 1.200 cajetillas de tabaco, valoradas en más de 7.500 euros, en un estanco de Dénia (Alicante).

Se le atribuye su participación en delitos de robo con fuerza, robo/hurto uso de vehículo, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal. La investigación sigue abierta y no se descartan más arrestos, según ha explicado el cuerpo policial en un comunicado.

Después de que la Policía Nacional recibiera el aviso de un robo en un estanco del municipio, una patrulla de seguridad ciudadana acudió al lugar y observó dos vehículos: uno siniestrado contra la reja del establecimiento y otro estacionado en el que iban a bordo dos varones y un tercero estaba introduciendo paquetes de tabaco en el maletero.

De inmediato, los agentes trataron de interceptar y evitar la huida del vehículo, momento en el que sus ocupantes, al percatarse de su presencia, iniciaron la marcha e impactaron contra el coche policial, tras lo que huyeron del lugar a gran velocidad mientras uno de sus ocupantes presuntamente encañonaba con arma de fuego a los policías.

Los agentes trataron de darle el alto, pero, tras el impacto, el vehículo policial quedó inutilizado y no pudieron continuar con la persecución. Por ello, regresaron al estanco, ya que, según se podía visualizar en las cámaras de seguridad, continuaba habiendo personas en el interior.

A su vez, desde la Sala 091 se dio aviso de las características del vehículo y de la dirección de huida al resto de patrullas en servicio y cuerpos policiales de las localidades cercanas, con el objetivo de poder localizarlo.

Cuando los agentes accedieron al local, encontraron in fraganti a uno de los supuestos autores y lo detuvieron. Tras su arresto, se realizaron gestiones con el vehículo que había sido utilizado para arremeter contra la puerta del establecimiento y, una vez localizado su propietario, se comprobó que el coche había sido robado momentos antes de cometer el acto.

VEHÍCULO HALLADO EN XERESA

Por otro lado, la Policía ha explicado el vehículo que emprendió la huida y que fue utilizado por los presuntos autores para cargar la mercancía fue localizado a la altura de la localidad valenciana de Xeresa.

Tras circular por la autopista en dirección contraria, con peligro para la integridad de los demás conductores, el coche acabó colisionando con otro y en ese momento no se encontró a ninguno de sus ocupantes.

En una primera inspección del vehículo accidentado, los agentes observaron en su interior centenares de cajetillas de tabaco y diversos documentos, entre los que se encontraba la documentación del detenido. Además, comprobaron que el coche estaba robado desde el pasado mes de marzo y que la placa de matrícula que portaba no coincidía con el número de bastidor.

DAÑOS

En el robo, los presuntos autores sustrajeron cerca de 1.200 cajetillas de tabaco, por valor de más de 7.500 euros. Con respecto a los daños producidos en el establecimiento, supuestamente emplearon para acceder el método del alunizaje, ocasionando un perjuicio al propietario de miles de euros.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Dénia. Las pesquisas continúan y no se descarta la detención de más posibles implicados en los hechos.