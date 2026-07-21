Un detenido por realizar pintadas antisemitas en la Lonja de València

Lonja de la Seda de València - COMUNITATVALENCIANA.COM

VALÈNCIA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en València a un varón de 25 años por presuntamente realizar pintadas en la Lonja de la Seda, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

La investigación se inició por parte de los agentes de Policía Nacional pertenecientes a la Brigada Provincial de Información de València tras tener conocimiento, a través de unas diligencias de prevención, instruidas por parte de la Policía Local, de la aparición de dos pintadas en la fachada de la Lonja de la Seda, en las que podían leerse expresiones antisemitas, explica la Jefatura Superior en un comunicado.

Concretamente, fueron realizadas de madrugada, aprovechando la escasa presencia de personas en la zona. La gravedad de los hechos, subraya este cuerpo de seguridad, se incrementa ya que este inmueble se encuentra catalogado como Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento, figurando en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano.

Como consecuencia de los hechos acaecidos, las gestiones practicadas permitieron identificar al sospechoso, que fue arrestado el 15 de julio, y se descartó la participación de más personas.

Al joven se le considera presunto responsable de un delito de daños contra el patrimonio histórico y fue puesto en libertad tras la práctica de las diligencias correspondientes, quedando a disposición de la autoridad judicial cuando sea requerido.