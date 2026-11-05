Detenido por robar y agredir a una pareja de ancianos en su vivienda de Rotglà i Corberà

Archivo - Una agente de la Guardia Civil investiga en un ordenador - GUARDIA CIVIL - Archivo

VALÈNCIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 25 años acusado de robar y agredir a una pareja de ancianos en una vivienda de la localidad valenciana de Rotglà i Corberà, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

El autor de los hechos accedió al interior de la casa con el rostro cubierto y exigió que le fuesen entregadas las joyas y el dinero. Llegó a amenazar a las víctimas, un matrimonio de 86 años -- la mujer afectada con problemas cognitivos-- con apuñalarlas y a asestar un puñetazo a una de ellas, causándole lesiones.

Una vez que logró huir del lugar, el hombre fue visto por varios testigos, que aportaron una descripción a los agentes tanto del mismo como del vehículo utilizado en la huida.

Por parte de los investigadores, se comenzó a recopilar datos y realizar batidas por las proximidades del lugar de los hechos y consiguieron localizar a un hombre que coincidía con la descripción aportada por los testigos.

La noche del 22 al 23 de octubre, los agentes lograron detener al autor por su presunta implicación en los hechos. Durante la detención y el registro se le intervino un puñal de doble hoja y 30 centímetros de longitud.

Al detenido, de 25 años y nacionalidad española, se le ha decretado ingreso en prisión por los delitos de robo con violencia e intimidación, lesiones y conducción de vehículo a motor sin haber obtenido nunca ningún tipo de permiso o licencia. Cuenta con diversos antecedentes.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Canals. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Xàtiva Plaza número 3.