Detenido por robar de madrugada en tres viviendas de Alicante con las víctimas en su interior

En uno de los domicilios trató de abusar sexualmente de una de ellas

ALICANTE, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a un hombre que llegó a entrar en tres domicilios distintos en la misma noche para robar, con moradores en el interior. El arrestado utilizaba siempre el mismo 'modus operandi' para acceder a las viviendas.

El primer suceso ocurrió de madrugada, cuando un hombre llamó a la Sala CIMACC del 091 de Alicante alertando de que se encontraba durmiendo en el sofá de su casa y, al despertarse, sorprendió a un hombre dentro de su domicilio, ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

El hombre comenzó a decirle que le diera todo el dinero que tuviera en casa, mientras usaba un arma blanca para intimidarle y llegó a propinarle un fuerte golpe en la cara y a obligarle a que se metiera en una de las habitaciones mientras sustraía efectos. Sin embargo, la víctima decidió saltar por el balcón al piso inferior y de ahí a la calle para pedir ayuda.

Patrullas de la Policía Nacional se desplazaron al lugar, donde localizaron a la víctima. Al parecer, el autor de los hechos accedió a la vivienda tras fracturar el bombín. Cuando entraron al interior de la vivienda, los agentes encontraron en el suelo del salón un cuchillo de cocina, supuestamente con el que el arrestado amenazó a la víctima, que, tal como manifestó a los policías, el ladrón llegó a sustraer la televisión y 3.800 euros en efectivo.

En otro de los sucesos, que también ocurrió en la misma madrugada, se inició cuando una mujer llamó al 091 para comunicar que había descubierto a un hombre robando dentro de su casa. Al parecer, la víctima escuchó ruidos en el interior de su vivienda y sorprendió a un hombre que llevaba un arma blanca en la mano. Al verla, le dijo que le diera todo el dinero.

La víctima afirmó que no tenía dinero en casa, momento en que el hombre cogió unas zapatillas de su hijo e intentó salir del domicilio usando las llaves que estaban a su alcance. Sin embargo, al intentarlo, "preso de los nervios al verse sorprendido", partió la llave dentro de la cerradura y optó por huir saltando por la terraza.

TRES ROBOS

Una hora después, la Policía Nacional tuvo conocimiento de otro suceso. El mismo hombre, tras huir del domicilio anterior, entró en otro donde también fue descubierto por la víctima, quien, al escuchar ruidos en el salón, se levantó a ver qué ocurría.

En este caso, el hombre no llegó a sustraer nada del interior tras haber sido descubierto por la víctima y puesto que en ese instante fue cuando llegaron a la zona las dotaciones policiales. Al escuchar las sirenas, el ladrón le dijo a la mujer que no chillara para no delatarle, tras lo cual huyó de la casa.

Los agentes, que contaban con "características claras" del asaltante aportadas por las víctimas de los hechos, cercaron la zona al ser conscientes de que el autor se encontraba por las inmediaciones.

Poco después, el dispositivo policial desplegado localizó a un hombre que coincidía "plenamente" con las características físicas aportadas por las víctimas de los tres sucesos. Además, el hombre llevaba puestas las zapatillas de deporte robadas presuntamente en la segunda vivienda que asaltó. Al ser descubierto, intentó huir y se resistió de la acción policial, aunque los agentes lograron finalmente reducirle y detenerle.

Cuando la Policía se entrevistó con la víctima del tercer suceso, manifestó además que el hombre había intentado abusar de ella sexualmente, aunque gracias a la intervención policial no había podido hacerlo.

El detenido, con antecedentes previos, de nacionalidad española y de 28 años de edad, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Alicante, que ha decretado su ingreso en prisión.