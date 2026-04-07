Detenido por robar más de 450 metros de tuberías de gas en azoteas y la vía pública en Elche

Archivo - Imagen de archivo - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALICANTE, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Elche (Alicante) a un hombre de 41 años por la presunta comisión de los delitos de hurto continuado, daños y estragos al sustraer las tuberías de gas de edificios privados e instalaciones en la vía pública hasta en 23 ocasiones, con el consiguiente en peligro a residentes y transeúntes.

La investigación policial tuvo su inicio tras una primera denuncia interpuesta en la Comisaría de Elche a finales de octubre de 2025, en la que los representantes de una comunidad de vecinos del barrio ilicitano de Carrús manifestaban haber sufrido la sustracción de unos 50 metros de tubería del gas situada en la azotea del edificio, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

El perjudicado manifestó que en un primer momento habían sustraído 30 metros, pero que cuando el técnico contratado fue a reparar las tuberías sustraídas se dieron cuenta de que en ese corto intervalo de tiempo alguien había sustraído otros 20 metros de tuberías.

Días más tarde fue interpuesta una segunda denuncia por el robo de tuberías de gas en otro edificio cercano, en el que el autor sustrajo unos siete metros, produciéndose en esta ocasión una fuga de gas, por la que tuvieron que ser movilizados los servicios de bomberos de Elche ante el peligro de explosión.

Ante estos hechos, los agentes iniciaron una investigación en la que realizaron diferentes comprobaciones con la finalidad de averiguar "lo más pronto posible" la autoría de estos robos, debido a que en cada uno de ellos se ponía en peligro la integridad física de los vecinos ante un posible riego de explosión o deflagración.

SE FUERON SUMANDO MÁS DENUNCIAS

A pesar de ello, durante la investigación se fueron sumando más denuncias de robos de tuberías de gas, ya no solo en edificios privados, sino también en instalaciones de gas en la vía pública.

En las semanas siguientes se siguieron interponiendo denuncias, hasta un total de ocho las instalaciones en edificios en las que se produjeron robos de tuberías de gas y 15 instalaciones en la vía pública, de las que se sustrajeron más de 450 metros de tuberías.

Finalmente, los agentes han identificado al presunto autor de los robos, un hombre de 41 años, que vendió todas las tuberías de cobre sustraídas en empresas de recuperación y reciclaje de metales. Precisamente, cuando ha sido localizado portaba varias tuberías que había sustraído en uno de sus robos.

Además, los agentes han comprobado que la pintura de las tuberías intervenidas coincidía con la de las fachadas o terrazas en las que se habían sustraído tuberías del gas, por lo que todo indicaba que esas tuberías seccionadas procedían de una de las instalaciones en las que se había producido el robo.

"MINÚSCULO BENEFICIO"

Los agentes han comprobado durante la investigación que el detenido obtuvo cerca de 1.500 euros por la venta de todas las tuberías de cobre robadas, por lo que, como suele ocurrir en estos casos, los autores obtienen un "minúsculo beneficio" en comparación con los "cuantiosos daños" que ocasionan a los perjudicados, ya que solamente los daños producidos en las instalaciones situadas en la vía pública ascienden a más de 33.000 euros.

Además, en esta ocasión la "gran movilización" de medios públicos como bomberos y policía hace que sea "mucho más abultado" el perjuicio producido por el autor. El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de la localidad de Elche.