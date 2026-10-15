Detenido por robar móviles a varios turistas y huir por el mar hasta quedarse escondido detrás de una boya en València

Detenido por robar móviles a varios turistas y huir por el mar hasta quedarse escondido tras una boya en València - POLICÍA LOCAL VALÈNCIA

VALÈNCIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de València han detenido a un hombre presuntamente relacionado con la sustracción de varios teléfonos móviles a turistas en las playas del Cabanyal y la Malva-rosa, en la capital valenciana, y que huyó por el mar hasta esconderse detrás de una boya para evitar ser arrestado.

Los hechos ocurrieron este miércoles por la tarde, cuando una patrulla de la Comisaría de Proximidad del Marítim acudió al Paseo Marítimo tras ser alertada por varios turistas de que habían sufrido la sustracción de sus pertenencias, según ha informado la Policía Local en un comunicado.

Al detectar la presencia policial, el sospechoso optó por una "peculiar" vía de escape: se introdujo en el mar, nadó unos 150 metros y se escondió detrás de una boya que delimita la zona de baño. Allí permaneció durante aproximadamente una hora, negándose a regresar a tierra.

Ante el riesgo para su seguridad, desde la Policía Local han apuntado que ha sido necesaria la intervención de una embarcación de la Guardia Civil y de Bomberos de València.

Finalmente, ante la presencia de la Guardia Civil, el hombre dio por terminada su "particular huida" y regresó nadando hasta la orilla, donde fue detenido por los agentes de la Policía Local.

No necesitó asistencia sanitaria y una de las víctimas lo reconoció como una de las personas que presuntamente le había sustraído las pertenencias mientras se bañaba.