Detenido tras ser sorprendido cuando robaba en una urbanización de L'Eliana

Material intervenido en la operación - OPC

VALÈNCIA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre tras ser sorprendido mientras robaba en una urbanización de L'Eliana, Valencia, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado. Los objetos sustraídos eran transportados en mochilas y todos han sido devueltos a sus legítimos propietarios.

El pasado 23 de enero, los agentes recibieron un aviso de que se había detectado un inhibidor de frecuencia por un sistema de seguridad de en un domicilio ubicado en L'Eliana.

Al llegar al lugar, comprobaron que se trataba de un complejo privado compuesta de varias viviendas. Mientras intentaban acceder al lugar para verificar el aviso, avistaron tres hombres con ropa oscura, pasamontañas y guantes que trasportaban varias mochilas. Al darse cuenta de la presencia de la Guardia Civil, comenzaron a correr hacia el interior del complejo mientras se desprendían de las mochilas.

Los agentes fueron tras ellos. Finalmente, los asaltantes lograron llegar a la calle tras saltar distintas parcelas anexas a la urbanización. Los guardias recuperaron las mochilas que habían dejado por el camino y abandonaron el lugar para tratar de localizarlos.

En este momento, los vieron subiendo a un vehículo. Mientras se aproximaban, intentaban arrancarlo para huir. Los agentes trataron de abrir el coche, pero se encontraba cerrado desde el interior. Ante la posibilidad de que portaran armas de fuego o cualquier otro objeto que pusiera en peligro la vida de los actuantes, rompieron una ventanilla.

Sin embargo, los tres individuos huyeron a pie en direcciones distintas, acometiendo contra los agentes. El conductor fue interceptado a unos 100 metros del vehículo y se resistió en todo momento a su detención.

En el interior de las mochilas había joyas, 100 euros en efectivo y ocho relojes. También había herramientas utilizadas en el robo: una sierra eléctrica, un martillo, tres destornilladores, dos cizallas y dos martillos rompecristales, así como un inhibidor de frecuencia para anular las alarmas, pasamontañas y guantes. Todos los objetos sustraídos han sido devueltos a sus legítimos propietarios.

Por estos hechos ha sido detenido un hombre de 27 años y nacionalidad chilena como autor de dos delitos de robo con fuerza en las cosas, delitos de atentado, resistencia y desobediencia a agente de la autoridad y un delito de daños. No se descartan más arrestos.

La actuación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de la Pobla de Vallbona. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Llíria.