El arrestado y otras dos personas presuntamente fueron contratadas para extorsionar al empresario

CASTELLÓ, 23 Nov. (EUROPA PRESS) - -

La Guardia Civil de Castellón ha detenido en Getafe (Madrid) a un varón de 34 años como presunto autor de un delito de incendio provocado en una empresa de Onda (Castellón), que quedó prácticamente arrasada por las llamas y sufrió pérdidas valoradas en varios millones de euros. El fuego, que acabó con la vida de dos perros que custodiaban las instalaciones, fue supuestamente provocado y acelerado mediante el uso de grandes cantidades de gasolina, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Los hechos ocurrieron el 27 de abril de 2026, sobre las 4.00 horas, en una empresa dedicada a la fabricación de bandejas de carga (palés). El incendio calcinó la totalidad de la producción almacenada, varios vehículos pesados de transporte, gran parte de las estructuras de las instalaciones y diversa maquinaria industrial. La virulencia del fuego supuso, además, un riesgo real de propagación a otras empresas colindantes.

Una vez extinguido el incendio, los técnicos de incendios de la zona de la Guardia Civil realizaron la investigación para determinar su origen y causas y concluyeron que había sido provocado deliberadamente mediante la utilización de grandes cantidades de gasolina.

A partir de ese momento, el Equipo Territorial de Policía Judicial de Borriana asumió las investigaciones, inicialmente centradas en la posibilidad de que el incendio estuviera relacionado con las amenazas que venía recibiendo el propietario de la empresa por parte de varias personas con el fin de obtener un beneficio económico.

El análisis exhaustivo de las pruebas y vestigios permitió a los investigadores identificar un vehículo que habría sido utilizado por los autores para desplazarse hasta el lugar de los hechos y que había sido alquilado en Madrid utilizando documentación falsa, lo que dificultó inicialmente la identificación de sus ocupantes.

Tras siete meses de investigación, los guardias civiles consiguieron averiguar la identidad real del principal implicado y la de sus dos acompañantes. Se trataba de tres presuntos sicarios internacionales contratados para extorsionar al empresario con el fin de obtener beneficio económico.

La investigación, denominada Operación MIXTAKES, culminó el pasado 10 de noviembre con la detención de uno de los presuntos implicados, un varón de 34 años, en la localidad madrileña de Getafe, al que se le atribuye un delito de incendio, otro de pertenencia a grupo criminal y maltrato animal.

Los otros dos presuntos autores, plenamente identificados, se hallan de regreso a su país de origen, donde se realiza actualmente una búsqueda internacional para su detención y extradición.

Tras la puesta a disposición judicial del detenido, la autoridad judicial competente decretó su ingreso en el Centro Penitenciario Castellón I.