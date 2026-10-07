Detenido en Torrent acusado de empadronar fraudulentamente a extranjeros a cambio de dinero

Archivo - Valencia.- Sucesos.- Detenido un hombre acusado de agredir con gran violencia a dos mujeres para robarles en la calle - CNP - Archivo

VALÈNCIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad valenciana de Torrent a un hombre de 39 años acusado de empadronar a ciudadanos extranjeros en domicilios en los que realmente no residían a cambio de una contraprestación económica.

Posteriormente, estos ciudadanos usaban esos empadronamientos fraudulentos para realizar los trámites tendentes a regularizar su situación en España, según ha informado Jefatura en un comunicado.

Las investigaciones, llevadas a cabo por agentes de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de Torrent, se iniciaron tras tener conocimiento de la posible existencia de una serie de empadronamientos fraudulentos en domicilios de la localidad, incluso en un bajo comercial, a cambio de dinero.

Los agentes tuvieron constancia de que, al menos para realizar el empadronamiento en ese local, el sospechoso llegó a cobrar hasta 1.000 euros.

Los policías identificaron al propietario de las viviendas, quien habría empadronado a extranjeros en las mismas sin residir nunca en ellas, cobrándoles por ello y aprovechándose así de su situación de vulnerabilidad, al encontrarse estos en situación irregular en España y necesitar ese padrón para regularizarla.

Finalmente, fue detenido como presunto autor de un delito de favorecimiento de la inmigración irregular. El arrestado ha quedado en libertad una vez oído en declaración tras ser advertido de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.