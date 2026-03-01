Detenido en Torrent por denunciar falsamente ser víctima de una estafa para no pagar su tratamiento dental

La Policía Nacional detiene a un hombre por denunciar falsamente haber sido víctima de una estafa relacionada con cargos fraudulentos - POLICÍA NACIONAL

VALÈNCIA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Torrent (Valencia) a un hombre de 27 años por presuntamente interponer una denuncia falsa en la que sostenía que había sido víctima de una estafa con el fin de no pagar un tratamiento dental que él mismo había contratado.

El ahora detenido denunció ante esta cuerpo de seguridad la existencia de seis cargos fraudulentos por valor de unos 125 euros cada uno. Las pesquisas de los agentes han permitido averiguar que realmente el denunciante no había sido víctima de ninguna estafa, sino que los cargos procedían de una financiación contratada por él mismo para costear un tratamiento dental.

Asimismo, han concluido que el denunciante dejó de costear dicho tratamiento afirmando ser víctima de una estafa y provocó de esta forma un perjuicio económico para la clínica dental en la que había contratado los servicios.

Por todo ello, los investigadores han detenido al varón como presunto autor de los delitos de estafa y falsedad documental, detalla la Jefatura Superior en un comunicado. El arrestado ha sido puesto en libertad una vez oída su declaración, tras ser advertido de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.

Desde la Policía Nacional han recordado que "la denuncia falsa y la simulación de delito suponen un uso indebido de los recursos públicos, al movilizar de forma innecesaria medios humanos y materiales que deberían destinarse a la atención de víctimas reales y a la persecución de delitos".