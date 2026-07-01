Detenido un trabajador del Hospital Marina Baixa acusado de robar joyas a una anciana ingresada

ALICANTE, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 39 años, trabajador del Hospital Marina Baixa de La Vila Joiosa (Alicante), acusado de robar joyas a una anciana de 89 mientras ella estaba ingresada en las urgencias del centro. Los agentes han esclarecido el hurto y han logrado recuperar y devolver a su propietaria casi todas las alhajas.

Los hechos, que se enmarcan en la operación 'Orobox', se iniciaron a finales de mayo, cuando la víctima llegó al centro hospitalario en ambulancia y quedó ingresada en urgencias para que le hicieran pruebas. Durante su estancia allí, el empleado presuntamente le retiró las joyas que portaba con la excusa de que iba a guardarlas para su custodia y, al llegar a planta, la mujer comprobó que habían desaparecido.

Tras la denuncia, el Área de Investigación del Puesto Principal de La Vila Joiosa asumió las pesquisas y mantuvo desde el primer momento una estrecha coordinación con la dirección del hospital, "que facilitó cuantas actuaciones resultaron necesarias para el esclarecimiento de los hechos", según ha detallado la Guardia Civil en un comunicado.

El análisis de la información recabada, junto con los datos aportados por la víctima, que en sucesivas entrevistas precisó las características de las joyas, permitió a los investigadores identificar al supuesto autor.

Las gestiones condujeron a establecimientos de compraventa de oro de la comarca, donde los agentes constataron que buena parte de las joyas ya habían sido vendidas. Debido a la rapidez de la actuación, los investigadores lograron recuperar casi todas las alhajas antes de que fueran fundidas.

RECUERDOS DE SU MARIDO, YA FALLECIDO

En este contexto, las joyas que recuperaron los agentes fueron entregadas a su propietaria, para quien tenían un especial valor sentimental, al tratarse, en su mayoría, de recuerdos de su marido, ya fallecido.

Al detenido se le imputan un delito de hurto y dos de estafa, estos últimos al supuestamente haber vendido las joyas sustraídas en distintos establecimientos que presentaron denuncia al conocer su procedencia. Ha sido puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Vila Joiosa en funciones de guardia.

La Guardia Civil ha precisado que la investigación continúa abierta para determinar la procedencia de otras joyas recuperadas, cuyos legítimos propietarios no han sido identificados hasta el momento.