Detenido en València un menor acusado de incitar a realizar saqueos y pillajes el próximo sábado

Archivo - Imagen de archivo de un coche de Policía Nacional - CNP - Archivo

VALÈNCIA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en València a un menor de 17 años acusado de hacer llamamientos, a través de aplicaciones de mensajería instantánea, para realizar saqueos en comercios y actos de pillajes el próximo sábado 31 de octubre, según han informado fuentes de la Jefatura Superior.

El joven, que según ha avanzado Levante-EMV tiene antecedentes por delitos contra el patrimonio, está supuestamente relacionado con Blocus, el grupo que incita a llevar a cabo disturbios el 31 de octubre. El menor pasará este jueves a disposición de la Fiscalía de Menores.

Al detenido, arrestado este mismo miércoles, se le atribuyen los delitos de conspiración para la comisión de desórdenes públicos, conspiración para llevar a cabo delitos contra el patrimonio y pertenencia a grupo organizado.

El menor supuestamente habría creado grupos en aplicaciones de mensajería isntantánea en los que hacía llamamientos a realizar saqueos contra comercios y actos de pillaje el próximo sábado.