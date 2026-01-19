Detenido en València un padre por negarse a entregar su bebé a la madre y retenerlo en un balcón

El padre quedó detenido por presuntos malos tratos ya que zarandeaba al niño y hubo negociación hasta la resolución del suceso

   VALÈNCIA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

   La Policía Local de València ha detenido a un hombre que se encontraba en estado violento en el interior de su vivienda y retenía a su hijo de pocos meses de edad en el balcón, además de negarse a entregar el bebé a la madre.

   Los hechos sucedieron en la pedanía de la Torre, el pasado viernes sobre las 10 horas, cuando los agentes se desplazaron a la vivienda tras recibir el aviso del 092. A su llegada, el hombre se asomó en varias ocasiones al balcón del segundo piso, mientras zarandeaba al menor y se negaba a entregarlo.

   Según informa el cuerpo municipal, esto obligó a activar un dispositivo de emergencia y a solicitar la presencia de bomberos y servicios sanitarios.

   Tras varios minutos de negociación, el hombre accedió finalmente a entregar al bebé a su madre. Una vez garantizada la seguridad del menor, los policías procedieron a la detención del padre por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar.

   El arrestado fue atendido por personal sanitario y trasladado a dependencias de la Guardia Civil de Paiporta (Valencia) para la instrucción de diligencias. Madre e hijo también fueron asistidos y trasladados a un entorno seguro.

   Desde la Policía Local de València destacan que la coordinación y profesionalidad de los efectivos intervinientes resultó determinante para resolver con éxito una intervención de especial peligrosidad.

