Detenido un vecino de Murcia tras encontrar cocaína en el maletero de su coche en San Isidro (Alicante)

Detenido un vecino de Murcia tras encontrar cocaína en el maletero de su coche en San Isidro - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un varón de 44 años en el casco urbano de San Isidro (Alicante), vecino de Murcia y sin antecedentes, como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, tras encontrar en el maletero de su vehículo 15 paquetes de cocaína con un peso aproximado de 17 kilos.

La actuación, realizada en el marco del Plan Estratégico de Respuesta Policial al Consumo y Tráfico Minorista de Drogas en Zonas, Lugares y Locales de Ocio, tuvo lugar el 11 de febrero, cuando agentes del Puesto Principal de Dolores observaron un vehículo estacionado con el maletero abierto y a un varón que presuntamente manipulaba su interior de manera sospechosa.

Al percatarse de la presencia policial, el individuo adoptó una actitud esquiva, por lo que los agentes procedieron a su identificación, según ha informado la Benemérita a través de un comunicado.

Durante las preguntas relacionadas con los hechos, el hombre se mostró dubitativo y ofreció respuestas contradictorias, sin poder justificar su presencia en el lugar, al tiempo que negó en todo momento que tuviera el maletero abierto, ha detallado el instituto armado.

Tras su identificación, se realizó un registro del vehículo. En el interior del maletero, la Guardia Civil localizó varios paquetes prensados envueltos en plástico que estaban ocultos dentro de una bolsa de tela.

Ante la falta de explicaciones coherentes sobre su contenido, se practicó una pequeña incisión en uno de los paquetes, con lo que los agentes comprobaron que contenía una sustancia en polvo de color blanco con olor característico. La prueba reactiva efectuada confirmó que se trataba de cocaína, por lo que se procedió de inmediato a la detención del varón.

El vehículo, propiedad del detenido, fue intervenido y trasladado a dependencias del Puesto Principal de Dolores para un registro más exhaustivo, donde se hallaron más paquetes ocultos en otra bolsa de plástico. En total, se intervinieron 15 bultos de cocaína con un peso aproximado de 17 kilos.

Tras la instrucción de las correspondientes diligencias, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión por estos hechos.