Detenido en La Vila Joiosa un hombre con antecedentes acusado de un intento de robo con intimidación en una pastelería

1084479.1.260.149.20260506103017 Detenido un hombre con antecedentes acusado de intentar robar con intimidación en una pastelería - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en La Vila Joiosa (Alicante) a un hombre de 45 años como presunto autor de un delito de robo con intimidación en grado de tentativa en una pastelería del municipio. Los investigadores también han atribuido al acusado, a quien le constan numerosos antecedentes, otras tres sustracciones con fuerza ocurridas en dos locales.

Los hechos ocurrieron el pasado 19 de abril, cuando el investigado accedió al establecimiento con el rostro cubierto para evitar ser reconocido. Una vez en el interior, rebasó el mostrador y exigió a la trabajadora que abriera la caja registradora, tras lo que se inició un forcejeo entre ambos.

Durante la acción, el acusado empujó a la empleada y presuntamente utilizó unas tijeras que había en el local. El supuesto delincuente huyó del local a pie tras los gritos de la víctima, que solicitó ayuda, detalla el instituto armado en un comunicado.

El Área de Investigación de la Guardia Civil de La Vila Joiosa se hizo cargo de las actuaciones, en el marco de la denominada operación Frola. A través del análisis de las pruebas recabadas, la toma de declaraciones y otras gestiones, los agentes centraron las sospechas en un varón previamente identificado durante el desarrollo de las pesquisas.

La Benemérita ha precisado que, tras intensificar las labores de localización y reunir los indicios necesarios, se estableció un dispositivo que permitió a los agentes localizar y detener al sospechoso el pasado 27 de abril.

Las investigaciones permitieron, además, esclarecer otros tres robos con fuerza ocurridos en dos locales de la localidad durante el mismo mes, unas acciones que han atribuido al acusado del intento de sustracción con intimidación en la pastelería.

Finalmente, el detenido, a quien le constan numerosos antecedentes, fue puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Vila Joiosa en funciones de guardia, que decretó su libertad con la imposición de medidas.