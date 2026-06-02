Detenido en Villena un hombre acusado de dejar sin ahorros a su tío anciano

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - Juan Moreno - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Villena (Alicante) a un hombre de 52 años por presuntamente haberse aprovechado de su tío anciano para quedarse con su dinero y bienes y dejarlo sin ahorros, hasta el punto de que su cuenta bancaria quedó prácticamente a cero.

La operación, llevada a cabo por el área de investigación del instituto armado en este municipio, se inició tras un mandato judicial que solicitaba esclarecer posibles hechos delictivos que afectaban a una persona mayor ingresada en una residencia. Las primeras averiguaciones apuntaban a una gestión irregular de su patrimonio.

A medida que avanzaron las pesquisas, los agentes detectaron que el supuesto autor, sobrino de la víctima, al parecer habría vendido un inmueble de su propiedad por un importe declarado de 30.000 euros, cuando el valor real de la operación ascendía a unos 67.000 euros.

Según la investigación, el acusado se apropió de la diferencia mediante trasferencias a su cuenta personal. Además, presuntamente asumió el control total de la cuenta bancaria de la víctima, aprovechando que era cotitular junto a su padre, ya fallecido, circunstancia que no comunicó a la entidad bancaria.

Desde esa cuenta, supuestamente hizo "múltiples disposiciones económicas en su propio beneficio, incluyendo la apropiación de la pensión de la víctima, dejando el saldo reducido a apenas 1,15 euros", ha explicado la Guardia Civil en un comunicado.

TESTAMENTO

Los investigadores también constataron que el sospechoso "no solo dejó de hacer frente a los gastos de manutención de la víctima en el centro donde reside, sino que además intentó formalizar un testamento a su favor durante una comparecencia notarial relacionada con la venta del inmueble".

Asimismo, los agentes detectaron la existencia de otro inmueble propiedad de la víctima que se encontraba en proceso de venta siguiendo un patrón similar. Ante estos hechos, la autoridad judicial ordenó el bloqueo de la cuenta bancaria para evitar la continuidad de la actividad delictiva.

La operación culminó el pasado 29 de abril con la detención del sospechoso como presunto autor de los delitos de administración desleal y blanqueo de capitales y fue puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villena.